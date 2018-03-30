Trafik polisinden hamile kadın ve eşine saldırı

Bolu’da, 6 aylık hamile olan Nevriye Aslım ve eşi Halit Aybatan ile trafik polisi olan üst komşuları arasından çıkan kavgada polis

memurunun belinden çıkardığı tabanca ateş aldı. Olayda çeşitli yerlerinden darp edilen karı koca kurşunun hedefi olmaktan şans eseri kurtuldu.

Olay, geçtiğimiz Pazar günü Büyükcami Mahallesi İzzet Baysal Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 aylık hamile olan 39 yaşındaki Nevriye Aslım Aybatan ile üst komşuları olan trafik polisi C.A. arasında yaşadıkları apartmanda sözlü tartışma yaşandı. Yaşanan sözlü tartışmanın ardından polis memuru C.A., hamile olan Nevriye Aslım’ı darp etmeye başladı.

Olay sırasında Nevriye Aslım’ın 3 yıllık evli olduğu eşi Halit Aybatan, gürültüyü duyarak evden çıktı. Eşinin darp edildiğini gören Aybatan, polis memuruna tepki gösterdi. Polis memuru C.A., bu kez de Halit Aybatan’ı saldırdı.

Halit Aybatan ile polis memuru C. A. arasında yaşanan kavga sırasında, C.A. belinden tabancasını çıkararak ateş etti. C.A., Halit Aybatan’ı yumruk ve silahla dövmeye devam ettikten sonra apartmanın merdivenlerinden aşağı yuvarladı.

Halit Aybatan’ın 6 aylık hamile eşi Nevrim Aslım da korkuyla bir anda merdivenlere yığıldı.

Silah sesini duyan komşular teker teker evlerinden çıkarak, polis memuru C.A. ile Halit Aybatan’ı ayırdı.

Kollarında ve gözünde morluklar oluşan hamile kadın Nevriye Aslım Aybatan, olay yerine gelen 112 Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedavisi için hastaneye kaldırıldı.

Olaydan sonra emniyete giden Aybatan çifti, polis memurundan şikayetçi oldu.