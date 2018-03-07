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Trafik polisinden tabletli denetim

YAŞAM HABERLERİ  | 07.03.2018 09:46 | Son Güncelleme

Adana’da ‘güvenli araç ve güvenli trafik’ için 1 saatte 90 araç denetlenerek eksiği ve kusuru bulunanlara ceza kesildi.

Adana’da ‘güvenli araç ve güvenli trafik’ için 1 saatte 90 araç denetlenerek eksiği ve kusuru bulunanlara ceza kesildi. Ekipler, araç ve şahıs sorgulamalarını ise tabletten yaptı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan motorize ekipler, ‘güvenli araç ve güvenli trafik’ için araç denetimi yaptı. Trafiğin en yoğun olduğu Seyhan Caddesi’nde kontrol noktası oluşturan ekipler, burada başta toplu taşıma araçları olmak üzere otomobil, kamyonet ve motosikletleri durdurup, tek tek kontrol etti.
Denetimler esnasında seyir halindeyken direksiyon başında cep telefonuyla konuştuğu tespit edilen 2 kişi de durdurulup, kendilerine Karayolları Trafik Kanunu’nun 73. maddesine göre trafik cezası yazıldı.
Aynı kontrollerde emniyet kemeri takmadığı tespit edilen 7 kişiye de yine aynı kanuna göre ceza yazıldı. Kontrol amacıyla durdurulan motosiklet sürücülerinin 2’sine de kask takmadığı için cezai işlem uygulandı.
Bir saat süren uygulamada tam 90 araç durdurulup, başta muayene olmak üzere sigorta ve araçlarda bulundurulması gereken yangın tüpü gibi gereçler açısından tek tek kontrol edildi. Daha önce araç ve şahıs sorgulamalarını telsizle merkeze bildirip öğrenen ekipler, bu kez tabletten istediği bilgilere ulaştı. Sürücülerin ehliyetleri de sistemden taranıp, haklarında herhangi bir arama kararı olup olmadığı denetlenirken, araç plakaları da yine aynı sistem üzerinden sorgulandı.
Yapılan kontrollerde de 25 ayrı araç için çeşitli kusurlar nedeniyle 4 bin 737 lira para cezası kesildi.

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