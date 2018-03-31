Trafik polisinin silah çektiği hamile kadının komşusu konuştu

Bolu’da, 6 aylık hamile Nevriye Aslım ve eşi Halit Aybatan ile trafik polisi arasında çıkan kavganın sebebi olduğu iddia edilen komşu, "Polis memurunun eşi kameradan sürekli bizim kapımızı izliyor" dedi.

Edinilen bilgiye göre, Bolu’da görevli trafik olan trafik polisi C.A.’nın eşi A.A. ile alt komşuları Nevriye Aslım ve Halit Aybatan çifti arasında, apartmanda oturan bekar komşularının evlerine kız arkadaşlarını getirdiği ve Nevriye Aslım’ın da onları desteklediği iddiasıyla uzun zamandır yaşanan tartışma geçtiğimiz Pazar günü kavgaya dönüştü. Polis memuru C.A., hem 6 aylık hamile olan Nevriye Aslım’ı hem de eşi Halit Aybatan’ı tekme, yumruk ve silahla darp etti. Olayda polis memurunun silahı ateşlemesiyle büyük panik yaşandı.

"Eve bayan arkadaşlarımız geldiğinde kapıya not bırakıyor"

Kavganın sebebi olduğu iddia edilen komşulardan Tuncay Bektaş, kuzeni ile birlikte 3 yıldır birlikte kaldıklarını ve gün içerisinde kız arkadaşlarının evlerine geldiğini belirterek, "Teyzemin oğlu bekar, ben de gece çalıştığım için işe giderken geceleri burada kalıyorum. Gün içerisinde kız ve erkek arkadaşlarımız geliyor. Yan komşu kameradan sürekli bizim evi gözetliyor. Eve bayan arkadaşımız geldiği zaman, biz evden çıktığımızda kapıya not bırakıyor. Bu olayı 4-5 kez yaşadık. İlk başlarda dikkate almadık. Zaman sonra teyzemin oğlunun boşandığı eşinin ismi kağıtta geçince, binayı tek tek geziyor. Bu kağıdı siz mi bıraktınız diye bütün komşulara soruyor ama kimse kabullenmiyor. Hatta polisin eşine de ‘kağıdı sen mi bıraktın?’ diye sorduk. Kapının arkasından kağıdı kendisini bırakmadığını söyledi. Ama biz kağıdı kendisinin bıraktığını biliyoruz. Bunu öğrendik, ses kayıtlarında da mevcut. Yan komşumuz olan polisin eşinin kamerası direk bizim kapımızı çekiyor. Eve kim girip çıkarsa izliyor" dedi.