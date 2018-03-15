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Trafik tabelası değil, hedef tahtası

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2018 13:30 | Son Güncelleme

Muğla’nın Ortaca ilçesinde, yaklaşık 2 bin kişinin yaşadığı Eskiköy ve Tepearası Mahallelerinde bulunan trafik yön levhaları şehir magandalarının hedefi oldu.Gece saatlerinde meydana geldiği tahmin edilen olayda, Muğla Büyükşehir Belediyesince her iki mahalleye monte edilen Eskiköy ve Tepearası yazılı levhalar kimliği belirsiz kişi yada kişilerce delik deşik edildi.

Trafik tabelası değil, hedef tahtası

Muğla’nın Ortaca ilçesinde, yaklaşık 2 bin kişinin yaşadığı Eskiköy ve Tepearası Mahallelerinde bulunan trafik yön levhaları şehir magandalarının hedefi oldu.
Gece saatlerinde meydana geldiği tahmin edilen olayda, Muğla Büyükşehir Belediyesince her iki mahalleye monte edilen Eskiköy ve Tepearası yazılı levhalar kimliği belirsiz kişi yada kişilerce delik deşik edildi. Sabah erken saatlerde fark edilen durum görenleri hayrete düşürdü.
Mahalle sakinleri, “levhalar sanki hedef tahtası, yazık. Ne istiyorlar Devletin malından” diyerek duruma tepki gösterdi.

Trafik tabelası değil, hedef tahtası

Trafik tabelası değil, hedef tahtası

Trafik tabelası değil, hedef tahtası

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