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Trafik tartışmasında dehşet anları

YAŞAM HABERLERİ  | 19.06.2018 17:04 | Son Güncelleme

KARTAL'da yol verme tartışması sırasında yaşanan dehşet dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Trafik tartışmasında dehşet anları

Cengiz ÇOBAN/ İSTANBUL, (DHA) KARTAL'da yol verme tartışması sırasında yaşanan dehşet dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kartal Sahil yolunda taksi ile otomobil sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Taksidekiler tartıştıkları aracın yolunu kesti. Taksidekiler inerek diğer araca doğru yöneldi. Bu sırada darp edilmekten korkan sürücü gaza bastı. Taksiden inen bir kişi, hızla kaçmaya çalışan sürücünün çarpması sonucu metrelerce savruldu. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Yaralanan kişi çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı kişi kendisine çarparak kaçan sürücüden şikayetçi oldu.

(FOTOĞRAF)

Trafik tartışmasında dehşet anlarıTrafik tartışmasında dehşet anlarıTrafik tartışmasında dehşet anlarıTrafik tartışmasında dehşet anları

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