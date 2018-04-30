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Trafik tartışmasında, kadın sopayla saldırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.04.2018 17:42 | Son Güncelleme

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir kadın, yakınının ettiği kavgaya dahil olup karşıdaki otomobil sürücüsünün kafasına, eline geçirdiği ahşap sopayla vurdu.

İZMİR,(DHA) İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir kadın, yakınının ettiği kavgaya dahil olup karşıdaki otomobil sürücüsünün kafasına, eline geçirdiği ahşap sopayla vurdu. O anlar çevredeki vatandaşlarca cep telefonuyla kaldedildi. Olay, dün gündüz saatlerinde Bozyaka semtindeki Çalıkuşu Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki iki otomobil sürücüsü arasında trafik yüzünden çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. İki kişinin birbirlerine yumruklarla saldırdığı sırada olayın yaşandığı sıcak bölgeye gelen bir kadın eline geçirdiği ahşap sopayla karşıdaki sürücünün kafasına vurdu. O anlar, vatandaşlarca cep telefonuyla kaydedilip sosyal medyada paylaşılırken, kavga çevredekilerin araya girmesiyle yatıştırıldı. Yaralanıp hastaneye giden otomobil sürücüsü, tedavisinin ardından taburcu edildi.

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