Trafikte böyle gezdi! Gören şaştı kaldı

Kayseri Kocasinan ilçesinde bir özel ambulans şirketinde yöneticilik yapan acil tıp teknisyeni Mücahit Kızılörs, okulunu bitirince, biriktirdiği parayla hayalini kurduğu 1974 model Wolkswagen marka otomobil satın aldı.

KAZALARA DİKKAT ÇEKTİ

Müzikle de uğraşan genç teknisyen, trafik kazalarına dikkat çekmek için otomobilinin tavan üstü sepetine çok sevdiği gitarını ve futbol topu ve branda ile yapılan kefenlenmiş bir 'ceset' koydu. Kızılörs, sol ön kaputunun altına kot pantolonlu, spor ayakkabılı bir mankenin bacaklarını, arka kaputun altına ise bir manken eli yerleştirdi.

'BAŞINI FUTBOL TOPUNDAN YAPTIM'

Polis çocuğu olduğunu söyleyen Mücahit Kızılörs, otomobilini görenlerin yavaşlayıp, ibretle izlediğini belirtti. Kızılörs,'' Mesleğimiz gereği o kadar çok trafik kazası veya bu kazalarda yaralanan, yaşamını kaybeden vatandaşlarımızla karşılaşıyoruz. Bu kazalara dikkat çekmek, sürücülerde algı yaratmak için otomobilimi bu şekilde düzenledim. Sepet içindeki kefenli cesedi brandadan, baş kısmını ise futbol topundan yaptım. Trafik kurallarına titizlikle uyarım. Emniyet kemerimi takmadan direksiyon başına geçmem. Aşırı hız asla yapmam'' dedi.





