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Trafikte drift yapan magandalar yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.04.2018 14:16 | Son Güncelleme

TEM Otoyolu Hasdal mevkiinde drift yaparken kazaya karışan 2 trafik magandası Sivil Trafik Ekipler Amirliği tarafından yakalandı.TEM Otoyolu Hasdal mevkii üzerinde geçtiğimiz Cumartesi gecesi 2 şahıs araçlarıyla yarışmaya başladı.

TEM Otoyolu Hasdal mevkiinde drift yaparken kazaya karışan 2 trafik magandası Sivil Trafik Ekipler Amirliği tarafından yakalandı.
TEM Otoyolu Hasdal mevkii üzerinde geçtiğimiz Cumartesi gecesi 2 şahıs araçlarıyla yarışmaya başladı. Aynı zamanda otoyolunde drift yapan şahıslardan biri seyir halinde olan araca çarparak kaza yaptı. Olay yerinden kaçan şahıslar kayıplara karıştı. Olayın ardından aracına çarpılan sürücünün ihbarı üzerine Sivil Trafik Ekipler Amirliği olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda magandaların yarış yaparken çekilen görüntülerden araçlarının plakaları tespit edildi. Kimliklerinin Hasan Kuruhasan ve Ahmet Karagöz olduğu belirlenen magandalar ekipler tarafından yakalandı.
Şubeye götürülen magandalar, “trafiği tehlikeye düşürmek” ve “tehlikeli şerit değiştirmek” suçlarından işlem yapılması sonrasında Eyüp Güzeltepe Polis Merkezine teslim edildi.

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