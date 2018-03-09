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Trafikte seyir halindeyken kurşun yağmuruna tuttular!

YAŞAM HABERLERİ  | 09.03.2018 10:46 | Son Güncelleme

Konya’da seyir halindeki lüks bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda araç sürücüsü kafasından vurularak ağır yaralandı. Polis ekipleri. saldırıya uğrayan otomobilde yaptıkları incelemede, araç içerisinde bir adet silah ve beyzbol sopası buldu.

Olay, saat 04.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Saadet Mahallesi Dr. Ahmet Özcan Caddesi üzerinde meydana geldi. Erdinç K. (44) idaresindeki 42 BMV 32 plakalı otomobil caddede seyir halindeyken, iddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce otomobile silahla ateş açıldı.

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Açılan ateş sonucu sürücü Erdinç K. başından vuruldu. Yaralı sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil, yol kenarındaki bir ağaca çarparak durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Erdinç K. yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Erdinç K’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Öte yandan, polis ekipleri otomobilde yaptıkları incelemede, araç içerisinde bir adet silah ve beyzbol sopası buldu. Polis, olayı gerçekleştiren kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
silah saldırı Konya beyzbol sopası

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
ÜLKEMİZ TEKSASA DÖNDÜ. DEVLETTEN YARGIDAN KORKAN KALMADI NEREDE İSE AŞİRETLERE BÖLÜNÜP KENDİMİZİ KORUMAĞA ÇALIŞACAĞIZ . DEVLET SUÇLUNUN TEPESİNE BİNMELİ,
@oner.demirel teksas senin ulkene dondu dingil
psikopat doldu ülke nereye gidiyoruz biz
su testisi su yolunda kırılmırmıs dıye bosuna dememiş atalarımız
halkı silahlandıran bir devletten ne beklenirdi ki. bunlar daha iyi günlerimiz. önüne gelene silah verirsen olaca ğı buydu.
Hiç vatandaşları kimse suçlamasın!! Polisin ve Askerin dışında tek bir Allahın kulunda silah bırakmayın bak bir tane olay kalıyor mu?!! Toplayın kardeşim toplayın. Yemişim ruhsatlısını ruhsatsızını ?!! Devletten büyük güç olmamalı..
Olur böyle vakalar sonuçta konya şaşmamak gerek beyler gerçekten inanılmaz mucizenin adı gregor mavidov bu adam tamı tamına 100 kat kazandırıyo yakın arkadaşım hergün iddaa oynayarak bir ayda inanılmaz bir servet elde etti şuanda türkiyenin en zengin üçüncü kişisi bu adamı takip edin çalışmadan bir ay içinde en zenginler listesine girin
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