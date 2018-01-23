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Trafikte tartışınca ortaya çıktı! Polis operasyonla yakaladı

YAŞAM HABERLERİ | 23.01.2018 12:25 | Son Güncelleme 4 saat önce

Ankara’da bir kadın, trafikte tartıştığı ve kendisini emniyet müdürü olarak tanıtıp tehdit eden bir kişiden şüphelenerek polise başvurunca gerçek ortaya çıktı. Tartıştığı kişinin, dolandırıcılıktan çok sayıda kaydı bulunan Ayhan G. olduğu belirlendi. Ayhan G.’den sahte polis ve savcı kimlikleri, polis telsizi ve savcı cübbesi ele geçirildi.

Trafikte tartışınca ortaya çıktı! Polis operasyonla yakaladı

Yenimahalle Bağdat Caddesi'nde aracıyla seyir halinde olan Fatma D., trafikte bir başka aracın sürücü ile tartışmaya başladı. Aracından elinde telsizle inerek kendisini emniyet müdürü olarak tanıtan Ayhan G., polis kimliği göstererek kadın sürücüyü tehdit etti.

POLİS TELEFONLA ARADI, 'AFFETTİM' DEDİ

Kimliğin sahte olduğundan şüphelenen sürücü, Ayhan G.'nin aracının plakasını not edip polise şikayette bulundu. Fatma D.'nin şikâyeti üzerine polisin telefonla ulaştığı Ayhan G., kendisini emniyet müdürü olarak tanıtarak kadın sürücüyü affettiğini, şikâyetçi olmayacağını, daha sonra polis merkezine geleceğini söyledi. Yapılan araştırmada Ayhan G.'nin emniyet müdürü olmadığı, dolandırıcılık, başkalarına ait kimlik veya kimlik bilgisi kullanma, hırsızlık gibi suçlardan 22 kaydının bulunduğu, ‘dolandırıcılık’, ‘yetkisi olmadığı halde resmi sıfat takınarak hırsızlık’, ‘kamu görevlileri ile ilişkisi olduğundan bahisle bir işin gördürüleceği vaadiyle dolandırıcılık’, ‘kamu kurum ve kuruluşları vb. tüzel kişilikleri araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık’, ‘hükümlü veya tutuklunun kaçması’ gibi 9 ayrı suçtan arandığı ortaya çıktı.

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OPERASYONLA YAKALANDI

Ayhan G.’nin adresini belirleyen polis ekipleri, evin çevresinde önlem aldı. Bir süre sonra oturduğu binanın önüne gelen Ayhan G., gözaltına alındı. Ayhan G'nin evinde ve aracında yapılan aramalarda üç gram eroin, sahte polis ve savcı kimlikleri, kuru sıkı tabanca, emniyet müdürü elbisesi ve savcı cübbesi ile çekilmiş fotoğraflar, polis telsizi, hukuk kitapları ve savcı cübbesi ele geçirildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Ankara

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
bu tip suçların artık suç olmadından çıkarılması gerekir. cumhurbaşkanın diploması sahte ise, düşüp ayağını burkan adama gazilik ünvanı vrrilirse adam emniyet müdürüde olur savcıda olur. bu masum adamın günahı ne. sadece egosunu tatmin etmiş.
mak3774.Vay bölücu vay senin hemen bu Ülkeyi terk etmen gerekir
@mak3774 hayrola, sayin Cumhurbaskanimizin diplomasinin sahte oldugunu nereden biliyorsun, yaninda miydin?
mahkemeye sevk edildikten sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalır.
Diyelimki gerçekten amir.Böyle olunca mutlaka haklımı olunuyor?Ne demek affetim,şikayetçi değilim.Amir suçluysa şikayet edilemiyormu,kanunlar karşısında her vatandaş eşit değilmiydi?
vay çakal vayyy.yatsın kodeste 5 sene enaz
22 kaydı varise daha kaç kayıt açmalı sizce adaleti niz bu mu
hahahahaha burasi Turkiyeeeeeeeee burda hersey sahtee :)))
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