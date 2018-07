Trafikte tartıştığı sürücüyü öldüren travesti, 12 yıl önce sevgilisini öldürmüş

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da trafikte 'yol verme' yüzünden tartıştığı Can Görkem Bayraktar'ı (20), bıçaklayarak öldüren travesti Derya Yıldırım (49) hakkında, mahkemece kabul edilen iddianamede ömür boyu hapis cezası talep edildi. Yıldırım'ın, 2006 yılında İzmir'de sevgilisi Oğuzhan Çalışkan'ı (19) da bıçaklayarak öldürdüğü, mahkemenin ağır tahrik indirimi uygulaması sonucu 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldığı ortaya çıktı.

Geçen 23 Nisan'da merkez Osmangazi ilçesinde meydana gelen olayda Derya Yıldırım, trafikte Can Görkem Bayraktar ile yol verme meselesi yüzünden tartıştı. Yıldırım, tartışmanın ardından yola devam edip Çekirge Caddesi'ndeki evine gitti. Bayraktar da Yıldırım'ı takip etti. Bayraktar, evin önünde çıkan tartışmada Yıldırım'ın kafasına vurdu. Yıldırım da Bayraktar'ı karın bölgesinden bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Bayraktar, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

ÖMÜR BOYU HAPİS TALEBİ

Derya Yıldırım tutuklanırken, cumhuriyet savcısı Murat Bağlamaç'ın olayla ilgili hazırladığı iddianame tamamlandı. Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede Yıldırım için ömür boyu hapis cezası talep edildi. Sanık Yıldırım, iddianamedeki savunmasında, Can Görkem Bayraktar'ın trafikte aracıyla kendisini sıkıştırdığını ileri sürerek şöyle dedi:

"Bu nedenle tartıştık ve bana hakaret ederek yoluna devam etti. Aracımı evimin karşısına park ederek evime çıktım. Apartman görevlisi arayarak bu kişinin beni sorduğunu söyledi. Evde bulunan sopayı alarak aşağıya indim. Arabadan elinde bıçakla inip bana saldırdı. Bıçakla başıma vurdu. Boğuşma sırasında bıçak yere düştü. Bıçağı alıp defetmek için rastgele salladım ve bıçakla 5-6 adım kadar onu kovaladım."

ÖLENİN ELİNDE BIÇAK DEĞİL PENSE VAR

İddianamede, olay yerinde Can Görkem Bayraktar'ın ayaklarının altında pense bulunduğuna işaret edilerek, sanık Derya Yıldırım'ın savunmasının aksine ölen Bayraktar'ın elinde bıçak değil pense olduğu ve penseyle sanığa vurduğu, sanığın da bıçakla Bayraktar'a vurarak ölümüne yol açtığı belirtildi.

SEVGİLİSİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRMÜŞ

İddianamede Derya Yıldırım'ın, 2006 yılında İzmir'de 'kasten adam öldürmek' suçundan 11 yıl 8 ay hapis cezası aldığı bilgisine de yer verildi. Yıldırım'ın, o tarihte birlikte yaşadığı Oğuzhan Çalışkan'ı, kuaför çıkışında tartışmaları sonucu bıçaklayarak öldürdüğü ortaya çıktı. Mahkemedeki savunmasında, "Olay günü beni arayıp bulamayınca sinirlenmiş. Kuaförden çıkarken karşılaştık. Bana bıçakla saldırdı. Yere düştük. Baktığımda kanlar içindeydi. Onu hastaneye götürdüm. Onu öldürmek gibi bir amacım yoktu" diyen Yıldırım’ın, mahkemenin uyguladığı ağır tahrik indirimi sonucu 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi.

ORGANLARI BAĞIŞLANMIŞTI

12 yıl önce birlikte yaşadığı Derya Yıldırım tarafından doğum gününe 3 gün kala bıçaklanarak öldürülen Oğuzhan Çalışkan'ın beyin ölümü gerçekleşince ailesi organlarını bağışlamıştı. Böbrekleri ile 2 kişiye can olan Çalışkan'ın olaydan 2 gün önce de uzman çavuşluk sınavına girdiği belirtilmişti.

