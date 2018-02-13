Trafikte tehlikeli yolculuk

Gaziantep’te bagaj kapağı açık halde seyreden ve bagajında iki çocuk taşıyan otomobil tehlike saçtı.

Gaziantep merkezde bagajında iki çocuk taşıyan otomobil bir süre ilerledikten sonra vatandaşların cep telefonuna yansıdı. Otomobilin bagajının açık olması ve bagajda çocukları taşıması trafikteki diğer sürücüler şaşırttı. Şaşkınlığını gizleyemeyen vatandaşlar ise bagajda bulunan çocukları fark edince cep telefonuna sarıldı.

Trafikte dakikalarca seyreden otomobilin yolculuğu cep telefonları ile görüntülendi.