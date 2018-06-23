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Trafikte tehlikeli yolculuk...Otomobilin bagajında iki kişi

YAŞAM HABERLERİ  | 23.06.2018 12:25 | Son Güncelleme

BAKIRKÖY'de  bir otomobilin bagajında seyahat eden iki kişinin tehlikeli yolculuğu cep telefonuyla görüntülendi.  Görüntüler dün akşam saatlerinde Bakırköy D-100 Karayolu üzerinde çekildi.

Ersan SAN/İSTANBUL, (DHA) BAKIRKÖY'de bir otomobilin bagajında seyahat eden iki kişinin tehlikeli yolculuğu cep telefonuyla görüntülendi.

Görüntüler dün akşam saatlerinde Bakırköy D-100 Karayolu üzerinde çekildi. İki kişinin bir otomobilin bagajında seyahat ettiğini gören başka bir sürücü o anları kaydetti. Ayaklarını dışarı sallandırarak giden 2 kişinin hiçbir can güvenliği olmadan yaptığı yolculuk dakikalarca sürdü. Hızlanan otomobil sürücünün görüş alanından çıkmasıyla görüntü son buldu.

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