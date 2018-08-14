Trafikteki tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı (2)

ŞÜPHELİLER YAKALANDI
İzmir'in Bornova ilçesinde trafikte iki grup arasında çıkan Ali Gül'ün öldüğü, Murat Dana ve Mehmet Dirlik'in ise yaralandığı olayın şüphelileri F.T. ve F.T. yakalandı. Şüpheliler, Bozyaka'daki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Bir çimento fabrikasında çalışan Gül'ün cenazesinin, İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından, yakınlarına teslim edileceği belirtildi.
KAVGANIN NEDENİ YAN BAKMA
Bu arada, kavganın nedeni de ortaya çıktı. İki otomobil kırmızı ışıkta yan yana durduğu, içindekilerin de birbirlerine baktığı, bir süre sonra yol kenarında duran her iki araçtan inen tarafların kavga ettiği belirtildi.
Davut CAN/İZMİR, (DHA)
FOTOĞRAFLI
Rahip Brunson'la ilgili son dakika gelişmesi! Avukatı başvurdu
Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu AK Parti'nin o planını açıkladı ve 'Allah rızası için yapmayın' dedi
Kıskanç sevgili kız arkadaşının kalçalarına bakan adama öyle bir şey yaptı ki...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amerika'nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız
Mahallede ölmeyi yasaklayan muhtar: Altınlar elimizde kaldı
İran yeni nesil 'Fateh Mobin' kısa menzilli balistik füzesini tanıttı
Ali Türkşen'den Hayati Arkaz'a tepki: Kabullenemiyorum!
Bir anne bunu nasıl yapar!
Yine sınır tanımadı! Ünlü oyuncu sahile elbiseyle inince...
Ünlü model şaşkına çevirdi! Muhabirlerin kendisini görüntülediğini fark edince...
Binlerce öğrenciye müjde! Belli oldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum