Trafikteki tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı (2)

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

İzmir'in Bornova ilçesinde trafikte iki grup arasında çıkan Ali Gül'ün öldüğü, Murat Dana ve Mehmet Dirlik'in ise yaralandığı olayın şüphelileri F.T. ve F.T. yakalandı. Şüpheliler, Bozyaka'daki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Bir çimento fabrikasında çalışan Gül'ün cenazesinin, İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından, yakınlarına teslim edileceği belirtildi.

KAVGANIN NEDENİ YAN BAKMA

​Bu arada, kavganın nedeni de ortaya çıktı. İki otomobil kırmızı ışıkta yan yana durduğu, içindekilerin de birbirlerine baktığı, bir süre sonra yol kenarında duran her iki araçtan inen tarafların kavga ettiği belirtildi.

Davut CAN/İZMİR, (DHA)

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