Trafo hırsızları yakalandı

Bursa’da soğuk hava depolarından trafo hırsızlığı yapan 2 kişi tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son zamanlarda trafo, haberleşme ve evden hırsızlık olaylarının artması üzerine harekete geçti. Meydana gelen olayları inceleyen ekipler, hırsızlıkların aynı kişiler tarafından yapıldığını tespit etti. Son olarak Karacabey’de hırsızlık olması üzerine harekete geçen ekipler, şüphelilerin kiralık araçla bu işi yaptığını belirledi. Şüphelendikleri bir aracı takibe alan ekipler, Karacabey Dağkadı bölgesinde soğuk hava deposunda trafo hırsızlığı yapan M.I. ve R.D.’yi gözaltına alındı. 21 faili meçhul hırsız olayı aydınlatılırken, 2 zanlı da tutuklandı.
Son dakika! Alaattin Çakıcı'nın adamlarına operasyon: 27 gözaltı
Edirne'de kar yağışı başladı! İşte son hava durumu raporu
Üniversitede ilişki skandalı! Herkesin ortasında...
YPG/PKK yandaşları SPD binasını işgal etti
Google'dan cinsel içerikli sitelere girenler dikkat! Google'ın size bir sürprizi var
Flaş açıklama: Şam, saldırılara yanıt vermeye hazır
İnşaat kazısında bulundu! Görenler şaşkına döndü!
Dehşete düşüren olay: Usturayla kendi boğazını kesti
WhatsApp'ın kurucusu: 'Facebook'u silin'
Zinayla suçladıkları çifti kanalizasyon pisliğine buladılar
Erdoğan'dan son dakika ittifak açıklaması
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdüllatif Şener mi?
Okuyucu Yorumları 0 yorum