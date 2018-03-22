Trafo hırsızları yakalandı

Bursa’da soğuk hava depolarından trafo hırsızlığı yapan 2 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son zamanlarda trafo, haberleşme ve evden hırsızlık olaylarının artması üzerine harekete geçti. Meydana gelen olayları inceleyen ekipler, hırsızlıkların aynı kişiler tarafından yapıldığını tespit etti. Son olarak Karacabey’de hırsızlık olması üzerine harekete geçen ekipler, şüphelilerin kiralık araçla bu işi yaptığını belirledi. Şüphelendikleri bir aracı takibe alan ekipler, Karacabey Dağkadı bölgesinde soğuk hava deposunda trafo hırsızlığı yapan M.I. ve R.D.’yi gözaltına alındı. 21 faili meçhul hırsız olayı aydınlatılırken, 2 zanlı da tutuklandı.