Trafoda patlama: 1 yaralı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde trafo binasında meydana gelen patlama sonucu görevli 1 kişi yaralandı.
Olay, Malkara Küçük Sanayi Sitesi girişindeki elektrik trafo binasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, görevlilerin yaptığı çalışma esnasında sigorta kutularında patlama meydana geldi. Patlama sonucu hafif şekilde yaralanan görevli Emre Ö., Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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