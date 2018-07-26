Trafonun demir korkuluklarına çamaşır asarken akıma kapılıp, öldü

AKÇAKALE (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde, elektrik trafosuna çamaşır asarken akıma kapılan 4 çocuk annesi Suriyeli Sara Hammud (39), öldü.
Olay, Pekmezli Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Sara Hammud, çocuklarının çamaşırlarını evlerinin yanındaki trafonun demir korkuluklarına asmaya çalışırken akıma kapıldı. Suriyeli kadın, durumu fark eden yakınları tarafından otomobille Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Sara Hammud, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.
Hammud'un cenazesi, yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
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