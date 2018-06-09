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Traktör 150 metrelik yamaçtan yuvarlandı; sürücü öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 09.06.2018 11:25 | Son Güncelleme

ÇORUM'un Osmancık ilçesinde 150 metrelik yamaçtan yuvarlanan traktörün sürücüsü öldü.

Traktör 150 metrelik yamaçtan yuvarlandı; sürücü öldü

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), (DHA)- ÇORUM'un Osmancık ilçesinde 150 metrelik yamaçtan yuvarlanan traktörün sürücüsü öldü.
Kaza, Osmancık ilçesi Karalargüney köyü yayla yolunda meydan geldi. Yayladan Karalar Güney köyüne giden Arslan Göbel yönetimdeki 19 HB 538 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yaklaşık 150 metrelik yamaçtan yuvarlandı. Kazada, Arslan Göbel olay yerinde yaşamını yitirdi. Göbel'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından Osmancık İlçe Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Traktör 150 metrelik yamaçtan yuvarlandı; sürücü öldü

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