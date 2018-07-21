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Traktör alev alev yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.07.2018 14:16 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ’ın Malkara ilçesinde sürücüsünün tarla sürdüğü traktör alev aldı.

Traktör alev alev yandı

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ’ın Malkara ilçesinde sürücüsünün tarla sürdüğü traktör alev aldı. Yangında traktör kullanılmaz hale geldi.
Malkara ilçesi Balabancık Mahallesi mevkiinde Hüseyin Şan'ın (61) tarlayı sürdüğü yönetimindeki 59 LA 294 plakalı traktör, motor kısmından alev aldı. Alevler kısa sürede traktörü sararken, sürücü Şan itfaiyeye haber verdi. Gelen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Malkara İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.
Traktörün kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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Traktör alev alev yandıTraktör alev alev yandıTraktör alev alev yandıTraktör alev alev yandı

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