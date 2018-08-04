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Traktör bahçe duvarını yıktı; sürücü yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.08.2018 16:30 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde kontrolden çıkan traktör beton duvara çarptı, sürücü Emre K.

Traktör bahçe duvarını yıktı; sürücü yaralandı

Aziz GÜVENER/HENDEK (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Hendek ilçesinde kontrolden çıkan traktör beton duvara çarptı, sürücü Emre K. yaralandı.
Kaza, Hendek ilçesi Süleymaniye Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Köy yolunda seyir halinde olan Emre K. yönetimindeki 54 KR 017 plakalı traktör, viraja girdiği sırada kontrolden çıktı. Yol kenarındaki bahçenin duvarını yıkan traktör bahçeye girdi. Kaza sonucu yaralanan sürücü Emre K., ambulansla Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Traktör bahçe duvarını yıktı; sürücü yaralandı

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