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Traktör dere yatağına devrildi: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 16.07.2018 13:00 | Son Güncelleme

YOZGAT'ın Sarıkaya ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü Süleyman Dağdelen, yaşamını yitirdi.

Traktör dere yatağına devrildi: 1 ölü

Halit YILMAZ/SARIKAYA (Yozgat), (DHA)- YOZGAT'ın Sarıkaya ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü Süleyman Dağdelen, yaşamını yitirdi.
Kaza, dün akşam saat 21.00 sıralarında Sarıkaya ilçesi Hisarbey köyünde meydana geldi. Süleyman Dağdelen, yönetimindeki 66 DD 967 plakalı traktörüyle yayladan köyüne dönerken direksiyon kontrolünü yitirdi. Araç, dere yatağına yuvarlandı. Kaza, sabah saatlerinde yaylaya giden vatandaşlar tarafından fark edildi. Köylüler 112 Acil Servis'i arayarak kazayı haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, devrilen traktörün altında kalan sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi. Dağdelen'in cenazesi, aracın altından çıkarılarak Sarıkaya Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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