Traktör dere yatağına uçtu: 1 ölü

Çorum’un Sungurlu ilçesinde bir traktörün dere yatağına uçması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre kaza, Balkaya köyünde Mustafa Kemal Tetik (60) yönetimindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 10 metre yükseklikten dere yatağına yuvarlandı. Kazada traktörden savrulan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.