Traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Kilis’in Musabeyli ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu meydana gleen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Musabeyli ilçesine bağlı Zeytinbağı -Kürtüncüler köyü arasındaki karayolunda M.H. yönetimindeki 79 EB 903 plakalı traktör virajı alamayarak devrildi. Traktörün altında kalan M.H. olay yerinde hayatını kaybederken, traktörde yolcu olarak bulunan Y.H. ise yaralandı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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