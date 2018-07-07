Traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı 

Mustafa ULUSOY/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da ehliyetsiz sürücünün direksiyon kontrolünü yitirdiği traktör devrildi. Kazada, araçta bulunan Muharrem Kartal (77) yaşamını yitirdi, Musa Şahin (70) yaralandı.
Kaza, Çorum kent merkezine 24 kilometre uzaklıktaki Çaltıcak köyünde meydana geldi. İddiaya göre, ehliyeti bulunmayan Kadir Eker'in (80) direksiyon kontrolünü yitirdiği 19 DV 663 plakalı traktör devrildi. Kazada, traktörde bulunan Muharrem Kartal olay yerinde yaşamını yitirdi, Musa Şahin yaralandı. Şahin olay yerine çağrılan ambulansla Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma tarafından kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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