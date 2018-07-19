Traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Haci BOZKURT/KAHTA (Adıyaman), (DHA) - ADIYAMAN’ın Kahta ilçesinde, traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Kozağaç köyü yakınlarında meydana geldi. Tarlaya giden Cemal Şimşek (38) yönetimindeki 02 NA 485 plakalı traktör Güllük mezrası yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, traktörde bulunan Mustafa Bozkurt (37) ölürken, yaralanan sürücü ise ambulansla götürüldüğü Kahta Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
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