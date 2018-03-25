Traktör devrildi: 1 ölü

Elazığ’ın Arıcak ilçesinde traktör devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, ilçeye bağlı Köplüce köyü Akyıldız mezrasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bağlarının bulunduğu tarlayı süren Hüseyin Sualp idaresindeki traktör devrildi. Kazada, sürücü traktör altında kalarak hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.