Traktör devrildi, 16 yaşındaki sürücü ve arkadaşı yaralandı

İsmail ÇETİNTAŞ/PAMUKOVA (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde, 16 yaşındaki Ö.F.Ü.'nün kullandığı traktör kontrolden çıkarak devrilirken, kazada sürücü ile yanındaki arkadaşı traktörün altında kalarak yaralandı.
Kaza sabah saatlerinde, Pamukova Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. 16 yaşındaki Ö.F.Ü.'nün kullandığı 16 H 5482 plakalı traktör mıcır yolda sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yol kenarındaki üzüm bahçesine devrildi. Kazada sürücü Ö.F.Ü. ile yanındaki arkadaşı F.Ş. (16), devrilen traktörün altında kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, yaralanan 2 kişiyi aracın altından çıkardı. Pamukova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
FOTOĞRAFLI
Son dakika ABD, Hamas Lideri Haniye'yi terör listesine aldı
Suriye'de flaş iddia! İsrail de mi savaşa dahil oluyor?
Kastamonu’nda vahşet! Bu halde bulundular
Avrasya Tüneli geçiş ücretine büyük zam
Zeytin Dalı Harekatı'nda 'Fırtına' etkisi
Sürücüsü olduğu kamyonun altında can verdi! Yürek yakan feryat!
'Rüyama girip, sapıkça şeyler yapıyordu' deyip imama saldırmış
Milyon dolarlık tahtın minik varisi!
Instagram'da planlı gönderim dönemi başlıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum