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Traktör devrildi, altında kalan sürücü kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.04.2018 10:56 | Son Güncelleme

Tunceli’de devrilen traktörün altında kalan sürücü, AFAD ekipleri tarafından iş makinesinin yardımıyla kurtarıldı.Kaza, Mazgirt İlçesi Akpazar Beldesine bağlı Güneşdere köyünde meydana geldi.

Traktör devrildi, altında kalan sürücü kurtarıldı

Tunceli’de devrilen traktörün altında kalan sürücü, AFAD ekipleri tarafından iş makinesinin yardımıyla kurtarıldı.
Kaza, Mazgirt İlçesi Akpazar Beldesine bağlı Güneşdere köyünde meydana geldi. İbrahim Uğurlu (55) idaresindeki 62 AE 487 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Sürücü traktörün altında kaldı. Kazayı fark eden köylüler, durumu sağlık ve İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, iş makinesinin yardımıyla bacakları sıkışan yaralıyı kurtardı.
Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Traktör devrildi, altında kalan sürücü kurtarıldı

Traktör devrildi, altında kalan sürücü kurtarıldı

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