Traktör devrildi; Çocuk sürücü öldü, annesi ve ablası yaralandı

Faruk ÇARK/TİRE (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Tire ilçesinde, 11 yaşındaki Burhan Arslan'ın kullandığı traktör, yoldan çıkarak devrildi. Kazada, Burhan Arslan öldü, ablası ve annesi yaralandı.

Dün saat 18.30 sıralarında, Burhan Arslan, annesi 33 yaşındaki Dilek Arslan ve 12 yaşındaki Banu Arslan'ı da yanına alarak, babasına ait 35 T 4068 plakalı traktörle Tire'nin kırsal Işıklı Mahallesi'ndeki evlerinden Mezarlık Mevkisi'ndeki tarlalarına gitmek üzere yola çıktı. Tarlalar arasındaki Eski Yol'a geldiğinde Arslan, direksiyon kontrolünü yitirdi. Yoldan çıkan traktör devrildi. Çocuk sürücü Burhan Arslan, devrilen traktörün altında kalarak yaşamını yitirirken, çamurluğun üzerinde yolculuk yapan annesi ve ablası ise çevreye savrularak yaralandı. Yaralı anne-kız, Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Anne-kızın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi. Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Arslan'ın cesedi ise otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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