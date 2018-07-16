HABER

Traktör devrildi, dede ve torunu öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 16.07.2018 19:53 | Son Güncelleme

KONYA'nın Ilgın ilçesinde sulama kanalına devrilen traktörün altında kalan dede Harun Kaya (55) ve aynı isimdeki 6 yaşındaki torunu hayatını kaybetti.

Traktör devrildi, dede ve torunu öldü

Tolga YANIK/KONYA,(DHA)- KONYA'nın Ilgın ilçesinde sulama kanalına devrilen traktörün altında kalan dede Harun Kaya (55) ve aynı isimdeki 6 yaşındaki torunu hayatını kaybetti.
Kaza, ilçeye bağlı Düğer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Harun Kaya idaresindeki 42 Y 0729 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu boş sulama kanalına devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan dede ve torunu yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

PARTNERBir tanesini yiyen şoke oluyor! Üzüm gibi duruyor ama...Bir tanesini yiyen şoke oluyor! Üzüm gibi duruyor ama...
15 Temmuz'da sala okuyan imam darp edildi iddiası15 Temmuz'da sala okuyan imam darp edildi iddiası
Kavgada başından vurularak öldürüldüKavgada başından vurularak öldürüldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kobra ısıran Aref için panzehir aranıyordu! Yeni gelişme

Kobra ısıran Aref için panzehir aranıyordu! Yeni gelişme

Bedelli askerlikte yaş sınırı ve ücret belli oldu mu? AK Parti'den yeni bedelli açıklaması

Bedelli askerlikte yaş sınırı ve ücret belli oldu mu? AK Parti'den yeni bedelli açıklaması

Ünlü şarkıcı Hatice'nin bikinili videosu sosyal medyayı salladı

Ünlü şarkıcı Hatice'nin bikinili videosu sosyal medyayı salladı

Bursa'daki 'Ablamla yattım eniştemle uyandım' iddiasında yeni gelişme!

Bursa'daki 'Ablamla yattım eniştemle uyandım' iddiasında yeni gelişme!

Bedelli askerlikle ilgili son dakika bilgileri: Yaş 26, ücret 20 bin lira kulisi

Bedelli askerlikle ilgili son dakika bilgileri: Yaş 26, ücret 20 bin lira kulisi

Karısıyla yaşadığı eve sevgilisini getirdi! Cinsel ilişki sırasında...

Karısıyla yaşadığı eve sevgilisini getirdi! Cinsel ilişki sırasında...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çanakkale Çan'da kaybolan 22 yaşındaki zihinsel engelli kıza Bursa'da 9 kişi tecavüz etti

Çanakkale Çan'da kaybolan 22 yaşındaki zihinsel engelli kıza Bursa'da 9 kişi tecavüz etti

Antalya'da kadınlara cinsel organını gösteren Suriyeli kendini böyle savundu: Teşhirci değil, hacıyım!

Antalya'da kadınlara cinsel organını gösteren Suriyeli kendini böyle savundu: Teşhirci değil, hacıyım!

Bursa'daki 'Ablamla yattım eniştemle uyandım' iddiasında yeni gelişme!

Bursa'daki 'Ablamla yattım eniştemle uyandım' iddiasında yeni gelişme!

İzmit'te kıyafet tartışmasının yaşandığı özel halk otobüsünün şoförü konuştu: Burası özgür bir ülke

İzmit'te kıyafet tartışmasının yaşandığı özel halk otobüsünün şoförü konuştu: Burası özgür bir ülke

Sivas'ta sokağa atılan cansız manken polis ekiplerini alarma geçirdi

Sivas'ta sokağa atılan cansız manken polis ekiplerini alarma geçirdi

Cezaevindeki ziyaretinde 'Lezbiyen misiniz dokunuyorsunuz' demişti: Çıplak aramaya itiraza beraat

Cezaevindeki ziyaretinde 'Lezbiyen misiniz dokunuyorsunuz' demişti: Çıplak aramaya itiraza beraat

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.