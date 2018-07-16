Traktör devrildi, dede ve torunu öldü

Tolga YANIK/KONYA,(DHA)- KONYA'nın Ilgın ilçesinde sulama kanalına devrilen traktörün altında kalan dede Harun Kaya (55) ve aynı isimdeki 6 yaşındaki torunu hayatını kaybetti.
Kaza, ilçeye bağlı Düğer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Harun Kaya idaresindeki 42 Y 0729 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu boş sulama kanalına devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan dede ve torunu yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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