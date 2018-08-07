HABER

Traktör devrildi; kayınvalide öldü, gelini ve torunu yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.08.2018 15:37 | Son Güncelleme

 DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, devrilen traktörün sürücüsü Elif Erdoğan (59) yaşamını yitirdi, gelini ve torunu yaralandı.

Traktör devrildi; kayınvalide öldü, gelini ve torunu yaralı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, devrilen traktörün sürücüsü Elif Erdoğan (59) yaşamını yitirdi, gelini ve torunu yaralandı.
Kaza, bugün saat 10.00 sıralarında, Yeşildere Mahallesi'nde meydana geldi. Elif Erdoğan) yönetimindeki 64 FS 495 plakalı traktör, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi. Kazada, sürücü Elif Erdoğan öldü, gelini Esengül Erdoğan (39) ile torunu Bayram Deniz Erdoğan (7) ise yaralandı. Yaralılar ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Elif Erdoğan'ın cesedi de yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna kondu.

FOTOĞRAFLI

Traktör devrildi; kayınvalide öldü, gelini ve torunu yaralı

PARTNERAşk sahile vurduAşk sahile vurdu
Akaryakıt istasyonunun kasasını çalanlar adliyedeAkaryakıt istasyonunun kasasını çalanlar adliyede
Niğde’de inşaatta kalıp çöktü: 1 işçi ağır yaralıNiğde’de inşaatta kalıp çöktü: 1 işçi ağır yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan olay karar: İran'la iş yapan, ABD ile yapmayacak

Trump'tan olay karar: İran'la iş yapan, ABD ile yapmayacak

Abdullah Gül'le ilgili Ankara'yı sarsacak savcılık ifadesi!

Abdullah Gül'le ilgili Ankara'yı sarsacak savcılık ifadesi!

ABD, İran yaptırımlarına resmen başladı!

ABD, İran yaptırımlarına resmen başladı!

Muhtar, 8 aylık hamile kadın ile eşine kabusu yaşattı!

Muhtar, 8 aylık hamile kadın ile eşine kabusu yaşattı!

Bakan Albayrak'tan vatandaşa çağrı: Mutlaka yararlanın

Bakan Albayrak'tan vatandaşa çağrı: Mutlaka yararlanın

Dolar ve euroda yükseliş hız kazandı

Dolar ve euroda yükseliş hız kazandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Zonguldak Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci: Hepimiz Mesul Özil olacağız

Zonguldak Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci: Hepimiz Mesul Özil olacağız

Malatya'daki Atatürk heykeliyle ilgili ilginç girişim! Pantolon dikmeye kalktılar

Malatya'daki Atatürk heykeliyle ilgili ilginç girişim! Pantolon dikmeye kalktılar

Elektronik kelepçeye rağmen dehşet saçtı! Polisler her yerde onu arıyor

Elektronik kelepçeye rağmen dehşet saçtı! Polisler her yerde onu arıyor

Bağcılar'da dehşet: 2 ölü

Bağcılar'da dehşet: 2 ölü

İzmir'de hırsız zannedilen taksici Mehmet Demircan mahalleliden öldüresiye dayak yedi!

İzmir'de hırsız zannedilen taksici Mehmet Demircan mahalleliden öldüresiye dayak yedi!

İstanbul'da su kesintisi! 20 ilçeye 12 saat su verilemeyecek (7 Ağustos 2018 İstanbul'da suların kesileceği ilçeler)

İstanbul'da su kesintisi! 20 ilçeye 12 saat su verilemeyecek (7 Ağustos 2018 İstanbul'da suların kesileceği ilçeler)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.