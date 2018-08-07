Traktör devrildi; kayınvalide öldü, gelini ve torunu yaralı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, devrilen traktörün sürücüsü Elif Erdoğan (59) yaşamını yitirdi, gelini ve torunu yaralandı.
Kaza, bugün saat 10.00 sıralarında, Yeşildere Mahallesi'nde meydana geldi. Elif Erdoğan) yönetimindeki 64 FS 495 plakalı traktör, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi. Kazada, sürücü Elif Erdoğan öldü, gelini Esengül Erdoğan (39) ile torunu Bayram Deniz Erdoğan (7) ise yaralandı. Yaralılar ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Elif Erdoğan'ın cesedi de yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna kondu.
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