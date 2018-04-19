HABER

Traktör devrildi; sürücü öldü, eşi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.04.2018 15:40 | Son Güncelleme

İZMİR'in Beydağ ilçesinde, şarampole devrilen traktörün altında kalan sürücü Hüseyin Bozkurt (55) öldü, eşi Feride Bozkurt (51) ise yaralandı.

Traktör devrildi; sürücü öldü, eşi yaralandı

Faruk ÇARK/BEYDAĞ (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Beydağ ilçesinde, şarampole devrilen traktörün altında kalan sürücü Hüseyin Bozkurt (55) öldü, eşi Feride Bozkurt (51) ise yaralandı.
Beydağ'ın Çamlık Mahallesi Kevresi mevkisindeki tarlasına giden Hüseyin Bozkurt'un kullandığı 35 BC 026 plakalı traktör, bugün saat 09.30'da, yolun sağ tarafındaki 50 metrelik şarampole yuvarlandı. Yoldan geçerken kazayı görenler, sağlık ekipleri ve jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, traktör sürücüsü Bozkurt'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Traktördeki eşi Feride Bozkurt ise yaralandı. Kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Feride Bozkurt'un hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Hüseyin Bozkurt'un cenazesi, AKS 110 ekiplerinin çalışması ve vinç yardımıyla traktörün altından çıkartılarak, İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Traktör devrildi; sürücü öldü, eşi yaralandıTraktör devrildi; sürücü öldü, eşi yaralandı

Berkin'i öldüren polis yüzde 70 F.D.Berkin'i öldüren polis yüzde 70 F.D.
Bahçeli'nin 'erken seçim' çağrısı sonrası kulislerde neler konuşuluyor?Bahçeli'nin 'erken seçim' çağrısı sonrası kulislerde neler konuşuluyor?
Ülkücüler üniversiteye 'uç beyi' atadıÜlkücüler üniversiteye 'uç beyi' atadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ciçişler'in kavgasının perde arkası 'yok artık' dedirtti! Çıplak video ortaya çıktı

Ciçişler'in kavgasının perde arkası 'yok artık' dedirtti! Çıplak video ortaya çıktı

Eda Erol'a izin vermeyen Alişan'dan Buse Varol'a izin çıktı

Eda Erol'a izin vermeyen Alişan'dan Buse Varol'a izin çıktı

Fatih Portakal'dan 24 Haziran seçimi hakkında olay yorum

Fatih Portakal'dan 24 Haziran seçimi hakkında olay yorum

Uganda'da ilginç karar! Oral seks yasaklanıyor

Uganda'da ilginç karar! Oral seks yasaklanıyor

Erken seçim kararının ardından flaş iddia!

Erken seçim kararının ardından flaş iddia!

Meral Akşener'in B planı ortaya çıktı! İYİ Parti seçime girebilecek mi?

Meral Akşener'in B planı ortaya çıktı! İYİ Parti seçime girebilecek mi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çok ilginç mezarlık ilanı!

Çok ilginç mezarlık ilanı!

Esenyurt'ta korkutan yangın: Mahsur kalan 12 kişi kurtarıldı

Esenyurt'ta korkutan yangın: Mahsur kalan 12 kişi kurtarıldı

Asansör kapısına eli sıkışan çocuğun iki parmağı koptu

Asansör kapısına eli sıkışan çocuğun iki parmağı koptu

Kızılırmak nehrinde 'imdat çığlıkları' ihbarı polisi harekete geçirdi

Kızılırmak nehrinde 'imdat çığlıkları' ihbarı polisi harekete geçirdi

İzmir'deki işadamı cinayetinde korkunç ayrıntılar! Sonunda itiraf etti

İzmir'deki işadamı cinayetinde korkunç ayrıntılar! Sonunda itiraf etti

Genelev patroniçesi Matild Manukyan'ın mirası paylaşılamıyor

Genelev patroniçesi Matild Manukyan'ın mirası paylaşılamıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.