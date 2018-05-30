Traktör devrildi; sürücü ve nişanlısı yaralandı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de, traktörün devrilmesi sonucu nişanlı olan Halil Güney (26) ile Öznur Vural (24) yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde, Düzce Nasırlı köyünde meydana geldi. Plakası ve tescili olmayan Halil Güney idaresindeki traktör, köy yolunda sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. Traktörün altında kalan Halil Güney ile nişanlısı olduğu öğrenilen Öznur Vural yaralandı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan 2 kişi tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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