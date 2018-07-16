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Traktör devrildi: Sürücü yaralı, eşi öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 16.07.2018 14:11 | Son Güncelleme

ÇORUM'un Uğurludağ ilçesinde takla atıp ters dönen traktörün altında kalan sürücü Ahmet Somali (80) yaralandı, eşi Fatma Somali hayatını kaybetti.

Traktör devrildi: Sürücü yaralı, eşi öldü

Mustafa ULUSOY/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'un Uğurludağ ilçesinde takla atıp ters dönen traktörün altında kalan sürücü Ahmet Somali (80) yaralandı, eşi Fatma Somali hayatını kaybetti.
Kaza, Uğurludağ ilçesi Aşılıarmut köyünde meydana geldi. Ahmet Somali yönetimindeki 19 DC 241 plakalı traktör, iddiaya göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atıp ters döndü. Kazada traktör altında kalan sürücü yaralanırken, eşi Fatma Somali yaşamını yitirdi. Yaralı sürücü olay yerine çağırılan ambulansla Uğurludağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Fatma Somali'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna götürüldü. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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Traktör devrildi: Sürücü yaralı, eşi öldü

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