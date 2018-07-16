Traktör devrildi: Sürücü yaralı, eşi öldü

Mustafa ULUSOY/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'un Uğurludağ ilçesinde takla atıp ters dönen traktörün altında kalan sürücü Ahmet Somali (80) yaralandı, eşi Fatma Somali hayatını kaybetti.
Kaza, Uğurludağ ilçesi Aşılıarmut köyünde meydana geldi. Ahmet Somali yönetimindeki 19 DC 241 plakalı traktör, iddiaya göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atıp ters döndü. Kazada traktör altında kalan sürücü yaralanırken, eşi Fatma Somali yaşamını yitirdi. Yaralı sürücü olay yerine çağırılan ambulansla Uğurludağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Fatma Somali'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna götürüldü. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
FOTOĞRAFLI
Adnan Oktar’ın villasından kediciklerin nü tabloları çıktı!
Bedelli askerlikle ilgili son dakika bilgileri: Yaş 26, ücret 20 bin lira kulisi
Muharrem İnce'den dikkat çeken 'kur' açıklaması
Türk istihbaratı Suriye'de paketledi, Türkiye'ye getirdi
İsrail'den Ortadoğu'yu sarsacak hamle! Kritik gün bugün...
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun: AK Parti 2018'de bütün seçim defterlerini kapatacak
Burası Afrika değil Giresun!
Ünlü şarkıcıyı bu halde gören gözlerine inanamadı
Sivas'ta sokağa atılan cansız manken polis ekiplerini alarma geçirdi
Cezaevindeki ziyaretinde 'Lezbiyen misiniz dokunuyorsunuz' demişti: Çıplak aramaya itiraza beraat
BİM de Xiaomi Mi Band 2 satıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum