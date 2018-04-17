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Traktör ikiye bölündü; 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.04.2018 15:21 | Son Güncelleme

KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesinde otomobilin çarptığı traktör, ikiye bölündü, kazada 3 kişi yaralandı.

Traktör ikiye bölündü; 3 yaralı

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesinde otomobilin çarptığı traktör, ikiye bölündü, kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 11.30 sıralarında Yeşilhisar- Niğde karayolunda meydana geldi. Kayseri yönüne giden Ali C. yönetimindeki 38 F 1616 plakalı otomobil, tali yoldan çıkan ana yola çıkan Hasan Harmancı (60) yönetimindeki traktöre çarptı. Kazada, ikiye bölünen traktörün sürücüsü Hasan Harmancı, eşi Fatma ve kızları Zeynep yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Yeşilhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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Traktör ikiye bölündü; 3 yaralıTraktör ikiye bölündü; 3 yaralı

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