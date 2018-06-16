Traktör ile çarpışan yolcu otobüsü şarampole devrildi: 27 yaralı

SİVAS, (DHA)- SİVAS'ın Koyulhisar ilçesinde, traktör ile çarpışan otobüs şarampole devrildi, 27 kişi hafif yaralandı.
Kaza saat 18.30 sıralarında, Koyulhisar ilçesi D-100 karayolu üzerinde Oymakbir mevkiinde meydana geldi. Kars'tan İstanbul'a giden Serhat Görceğiz yönetimindeki 36 AY 110 plakalı yolcu otobüsü, Mustafa Yılmaz yönetimindeki 58 KD 478 plakalı traktör ile çarpıştı. Çarpışmanın ardından otobüs şarampole devrildi. Kaza da ilk belirlemelere göre 27 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Koyulhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların durumlarının hafif olduğu, birçoğunun ayakta tedavi edildiği öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
FOTOĞRAFLI
Endonezya'da kan donduran olay! İki çocuk annesi kadını piton yuttu!
Afganistan'da Taliban ile güvenlik güçlerinin bayramlaşması sırasında patlama! Çok sayıda ölü var
İşte Adnan Oktar'ın kediciklerinin 24 Haziran erken seçimi kararı
Bursa'da tartıştığı oğlunu başından vurarak öldüren baba mahkeme salonunu yasa boğdu!
Sapanca'da bacakları kesilen köpeğin ardından farklı bir vahşetin görüntüleri ortaya çıktı!
Beykoz mitinginde Muharrem İnce'yi sinirlendiren olay!
Yavru köpek vahşetinde bir kişi gözaltına alındı!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Suruç olayının müsebbibi Muharrem İnce
Dünyayı ayağa kaldıran suçlu böyle yakalandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum