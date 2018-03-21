Traktör ile motosiklet çarpıştı:1 yaralı

Samsun’un Bafra ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Gazipaşa Mahallesi Stat Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Sağlan idaresindeki 55 FS 798 plakalı römorklu traktör ile aynı istikamete seyir halinde olan Sami Güler’in(66) kullandığı 55 NL 167 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.