Traktör ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde traktörle ile otomobil çarpıştı. Çarpışma sonrasında 2 kişi yaralanırken, kaza sonrası yanan otomobil kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, Kaynarca yolu katı atık tesisleri girişinde C.O., idaresindeki 54 E 8828 plakalı otomobil, sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 03 RE 286 plakalı traktörle çarpıştı. Çarpışma sonrasında traktör ikiye ayrılarak yol kenarında durabildi. Meydana gelen kazada sürücü C.O., ile ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılar ambulansa alınırken, otomobil ise kaza sonrasında bir anda yanmaya başladı.

Yanan otomobil için olay yerine Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yanan aracı söndürdü. Kazada yaralanan 2 kişi Yenikent Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.