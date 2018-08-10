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Traktör köy kahvesine girdi, sürücü yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.08.2018 17:55 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'ın Tut ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan traktör, köy kahvesine girdi.

Traktör köy kahvesine girdi, sürücü yaralandı

Mahir ALAN/TUT (Adıyaman), (DHA) - ADIYAMAN'ın Tut ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan traktör, köy kahvesine girdi. Kazada sürücü yaralanırken, kahvede hasar meydana geldi.
Kaza, öğle saatlerinde, Akçatepe köyünde meydana geldi. Sabri Yılmaz yönetimindeki 02 DY 554 plakalı traktör, kontrolden çıkıp, Cemil Cebe'ye ait köy kahvesinin duvarını yıkarak, içeri girdi. Kazada sürücü Yılmaz, yaralanırken, kahvede bulunanlar ise zarar görmedi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Sabri Yılmaz, sağlık görevlilerince ambulansla Tut Devlet Hastanesi'ne götürülüp, tedaviye alındı. Kaza nedeniyle kahvede hasar meydana geldi.

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Traktör köy kahvesine girdi, sürücü yaralandıTraktör köy kahvesine girdi, sürücü yaralandıTraktör köy kahvesine girdi, sürücü yaralandıTraktör köy kahvesine girdi, sürücü yaralandı

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