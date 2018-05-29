Traktör miline kolunu kaptıran çiftçi, öldü

Süleyman ÖZAYDIN/MANYAS (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Manyas ilçesinde dereden su çekerken ceketinin traktör miline takılması sonucu sağ kolu kopan çiftçi Sebahattin Işık (59), yaşamını yitirdi.

Manyas'ın kırsal Eskiçatal Mahallesi'nde oturan çiftçi Sebahattin Işık, tarlasına su taşımak için arkasına tanker bağlı traktörüyle kırsal Haydar Mahallesi'nde mezarlık arkası mevkiinden geçen Mürvetler Deresi'ne gitti. Tankere su çekmek için traktör milini çalıştıran Sebahattin Işık, dalgınlıkla ceketini dönen mile kaptırdı. Sağ kolu kopan Işık, kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, çiftçinin öldüğünü belirledi. Sebahattin Işık'ın cesedi, savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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