HABER

Traktör ormana yuvarlandı: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 10.04.2018 16:19 | Son Güncelleme

Samsun’un Alaçam ilçesinde traktörün ormana yuvarlandığı kazada sürücü hayatını kaybetti.Kaza, Alaçam’a 17 kilometre mesafede bulunan Alidede Bölmesi Mahallesi’nde meydana geldi.

Samsun’un Alaçam ilçesinde traktörün ormana yuvarlandığı kazada sürücü hayatını kaybetti.
Kaza, Alaçam’a 17 kilometre mesafede bulunan Alidede Bölmesi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bayram Kirman(45), traktörle tarlada gübre atarken direksiyon hakimiyetini kaybederek 200 metre aşağıdaki ormanlık alana yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşlar tarafından durum 112 ve jandarmaya bildirildi. Olay yerine gelen 112 ekiplerince şahsın hayatını kaybetti belirlendi.
Cumhuriyet savcısı tarafından yapılan incelemenin ardından, Bayram Kirman’ın cesedi ailesine teslim edildi.

Traktör ormana yuvarlandı: 1 ölü

1 / 5

Traktör ormana yuvarlandı: 1 ölü

Traktör ormana yuvarlandı: 1 ölü
2 / 5

Traktör ormana yuvarlandı: 1 ölü

Traktör ormana yuvarlandı: 1 ölü
3 / 5

Traktör ormana yuvarlandı: 1 ölü

Traktör ormana yuvarlandı: 1 ölü
4 / 5

Traktör ormana yuvarlandı: 1 ölü

Traktör ormana yuvarlandı: 1 ölü
5 / 5

Traktör ormana yuvarlandı: 1 ölü

Traktör ormana yuvarlandı: 1 ölü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Rusya ABD'ye anında karşılık verdi! Suriye alarmda

Son dakika! Rusya ABD'ye anında karşılık verdi! Suriye alarmda

AK Parti Grup Toplantısı'ndan ilginç olay! Erdoğan konuşurken kürsüye geldi

AK Parti Grup Toplantısı'ndan ilginç olay! Erdoğan konuşurken kürsüye geldi

Suriye’nin BM Temsilcisi'nden skandal iddia: Türkiye teröristlere kimyasal silah sağlıyor

Suriye’nin BM Temsilcisi'nden skandal iddia: Türkiye teröristlere kimyasal silah sağlıyor

Son dakika! Erdoğan: Bedelini ağır ödeyecekler

Son dakika! Erdoğan: Bedelini ağır ödeyecekler

'Karım beni dövüyor' diyen damada büyük şok!

'Karım beni dövüyor' diyen damada büyük şok!

Sevgilisini başka bir erkekle yakaladı, dehşet saçtı!

Sevgilisini başka bir erkekle yakaladı, dehşet saçtı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbullulara kötü haber! 3 ay boyunca...

İstanbullulara kötü haber! 3 ay boyunca...

10 yaşındaki oğlunu canice öldüren baba mahkemeye böyle seslendi: Ben bu acıya dayanamıyorum. İdamımı istiyorum

10 yaşındaki oğlunu canice öldüren baba mahkemeye böyle seslendi: Ben bu acıya dayanamıyorum. İdamımı istiyorum

Kız kardeşini öldüren ağabeyin cezası belli oldu! Rezil savunma!

Kız kardeşini öldüren ağabeyin cezası belli oldu! Rezil savunma!

Bursa'da olay yaratan böcek iddiası! ‘Paraşütle atmışlar’

Bursa'da olay yaratan böcek iddiası! ‘Paraşütle atmışlar’

Suudi Prens'e Fransa'da porno şoku! Sahnelerden fotoğraf da var

Suudi Prens'e Fransa'da porno şoku! Sahnelerden fotoğraf da var

Korkunç olay! 6 çocuk annesi kadın banyoda boğazını keserek intihar etti

Korkunç olay! 6 çocuk annesi kadın banyoda boğazını keserek intihar etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.