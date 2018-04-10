Traktör ormana yuvarlandı: 1 ölü

Samsun’un Alaçam ilçesinde traktörün ormana yuvarlandığı kazada sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Alaçam’a 17 kilometre mesafede bulunan Alidede Bölmesi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bayram Kirman(45), traktörle tarlada gübre atarken direksiyon hakimiyetini kaybederek 200 metre aşağıdaki ormanlık alana yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşlar tarafından durum 112 ve jandarmaya bildirildi. Olay yerine gelen 112 ekiplerince şahsın hayatını kaybetti belirlendi.

Cumhuriyet savcısı tarafından yapılan incelemenin ardından, Bayram Kirman’ın cesedi ailesine teslim edildi.