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Traktör şarampole yuvarlandı: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 06.04.2018 23:23 | Son Güncelleme

Gaziantep’te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör şarampole yuvarlandı.

Gaziantep’te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör şarampole yuvarlandı. Traktörde sıkışan sürücü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Yavuzeli ilçesine bağlı Sarılar Mahallesinde bulunan Dereiçi mevkisinde Hüseyin Güler (81) idaresindeki 27 B 3945 plakalı traktör yoldan çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan traktör, şarampole yuvarlandı. Sürücü Güler traktörde sıkışırken kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü Hüseyin Güler’in cenazesi olay yerine gelen vatandaşlar tarafından güçlükle traktörden çıkarılarak, Yavuzeli ilçesi Toplum Sağlığı Merkezine getirildi. Öldüğü belirlenen Güler’in cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu’na götürülmek üzere cenaze aracına konuldu.
Şahsın cenazesi yapılacak olan otopsinin ardından yakınlarına teslim edileceği öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme yapıldı

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