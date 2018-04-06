Traktör şarampole yuvarlandı: 1 ölü

Gaziantep’te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör şarampole yuvarlandı. Traktörde sıkışan sürücü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Yavuzeli ilçesine bağlı Sarılar Mahallesinde bulunan Dereiçi mevkisinde Hüseyin Güler (81) idaresindeki 27 B 3945 plakalı traktör yoldan çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan traktör, şarampole yuvarlandı. Sürücü Güler traktörde sıkışırken kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü Hüseyin Güler’in cenazesi olay yerine gelen vatandaşlar tarafından güçlükle traktörden çıkarılarak, Yavuzeli ilçesi Toplum Sağlığı Merkezine getirildi. Öldüğü belirlenen Güler’in cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu’na götürülmek üzere cenaze aracına konuldu.
Şahsın cenazesi yapılacak olan otopsinin ardından yakınlarına teslim edileceği öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme yapıldı
Yanlış WhatsApp mesajı ortalığı karıştırdı
Doğu Guta'da katliamın bilançosu ağırlaşıyor: 30 sivil öldü, 50'den fazla kişi yaralandı
Drone'la tespit ettiler! Fuhuş baskını
Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme! Yeri tespit edildi...
12 yaşındaki futbolcuya cinsel taciz! Tesislerde odasına çağırdı ve...
Youtube rekorunu o kırdı! Herkesi geride bıraktı
Selahattin Demirtaş tahliye mi olacak? Flaş açıklama
İşte Adriana Lima'yı tahtından edecek güzel
Sezgin Tanrıkulu hastaneye kaldırıldı! Sezgin Tanrıkulu'nun sağlık durumu nasıl?
Esad'dan milyonlarca Süriyeliyi zora sokacak sinsi plan! 1 ay süre verdi...
Üniversiteye giriş sınavı kaldırılıyor mu? MEB yetkilisinden Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) açıklaması
Okuyucu Yorumları 0 yorum