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Traktör sürücüsü kazada öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 15.07.2018 10:07 | Son Güncelleme

ÇORUM'un Oğuzlar ilçesinde kontrolden çıkıp, yolun solundaki toprak alana çarpan traktörün sürücüsü öldü.

Traktör sürücüsü kazada öldü

Mustafa ULUSOY/OĞUZLAR (Çorum), (DHA)- ÇORUM'un Oğuzlar ilçesinde kontrolden çıkıp, yolun solundaki toprak alana çarpan traktörün sürücüsü öldü.
Kaza, dün Oğuzlar ilçesi Asarçayı Mahallesi yayla yolunda meydana geldi. Davut Güler (83) yönetimindeki traktör, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yolun solundaki toprak alana çarptı. Kazada, Güler, olay yerinde yaşamını yitirdi.

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Traktör sürücüsü kazada öldüTraktör sürücüsü kazada öldüTraktör sürücüsü kazada öldü

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