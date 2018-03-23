Traktör ve römork çalan bir kişi gözaltına alındı

Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesinde çalınan traktör ve römork, jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda bulunurken, bir kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre Sarıoğlan İlçe Jandarma Komutanlığı’nın sorumluluğunda bulunan Kale Mahallesi’nde traktör ve römorkun çalınması olayı ile ilgili olarak çalışma yapıldı. Çalınan traktör ve römorkun ’Yol Yardımı’ yazılı bir araç ile götürüldüğünü tespit eden jandarma ekipleri, yaptıkları çalışmalarda Ş.S. isimli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgisi olduğu belirlenen S.T.’nin ise yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü kaydedildi.
Yetkililer, çalıntı traktör ve römorkun Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde boş bir arazide bulunduğunu ve sahibine teslim edildiğini, zanlının ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandığını bildirdi.
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