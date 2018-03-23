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Traktör ve römorku, çekiciye yükleyerek çaldılar

YAŞAM HABERLERİ  | 23.03.2018 13:48 | Son Güncelleme

KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesinde, traktör ve römorku, üzerinde 'yol yardımı' yazan çekici kamyonete yükleyerek çalan şüphelilerden biri, jandarma tarafından yakalandı.

Traktör ve römorku, çekiciye yükleyerek çaldılar

Özer KAYA/SARIOĞLAN (Kayseri), (DHA)- KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesinde, traktör ve römorku, üzerinde 'yol yardımı' yazan çekici kamyonete yükleyerek çalan şüphelilerden biri, jandarma tarafından yakalandı.
Olay, Sarıoğlan ilçesi Kale Mahallesi'nde meydana geldi. Traktör ve römorkunun yerinde olmadığını gören A.Ö., jandarmayı arayarak yardım istedi. Jandarma, traktör ve römorkun, üzerinde 'yol yardımı' yazan çekici kamyonete yüklenerek çalındığını tespit etti. Yapılan çalışma sonucunda şüpheli Ş.S., jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili aranan diğer hırsızlık şüphelisi S.T.'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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