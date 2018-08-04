Traktörde beyin kanaması geçirdi, öldüğü 24 saat sonra ortaya çıktı

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde Salih Karadede (82), tarlasında, traktörün üzerinde geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti. Karadede’nin cansız bedeni tarla komşusu tarafından yaklaşık 24 saat sonra bulundu.
Olay, ilçeye bağlı Davuteli Mahallesi’nde meydana geldi. Beş çocuk babası Salih Karadede, önceki gün saat 15.00 sıralarında evden aldığı traktörüyle Davuteli mevkiindeki tarlasına gitti. Salih Karadede tarlasına vardığından traktör üzerinde fenalaşıp yaşamını yitirdi. Dün tarlasına giden komşusu, Salih Karadede'yi traktör üzerinde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Karadede’nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Salih Karadede’nin Malkara Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsisinde geçirdiği beyin kanaması sonucu yaşamını yitirdiği saptandı.
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