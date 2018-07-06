Traktördeki demir parçası minibüsün içine girdi: 1 ölü, 6 yaralı

Kaza, Adıyaman-Samsat karayolu Taşkuyu köyü yol ayrımı yakınlarında meydana geldi. Abidin Fidan yönetimindeki 47 PD 992 plakalı minibüs, Samsat istikametine gitmekte olan Hanifi Şimşek’in kullandığı 06 DM 396 plakalı traktöre arkadan çarptı. Üzerinde sulama boruları bulunan traktörün römorkundaki demir parçası minibüsün içine girdi.
Kazada minibüs sürücüsü Abidin Fidan (48), yanında bulunan yeğeni Vedat Fidan ile traktörde bulunan sürücü Hanifi Şimşek, Gülnihal Şimşek, Yeter Şimşek, Mahmut Gazi Şimşek ve Zeynep Şimşek yaralandı. Kaza yerine gelen Adıyaman Belediyesi itfaiye ekipleri yaralıları sıkıştıkları yerden çıkarttı. Yaralılardan Abidin Fidan, ambulansla Kahta Devlet Hastanesine kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.
Yaralılardan Vedat Fidan Kahta Devlet Hastanesine, diğer yaralılar ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Zeynep Şimşek’in durumunun ağır olduğu ve yoğun bakıma alındığı öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.
(İHA)
Kadıköy'de oyuncuya şok saldırı! Canını zor kurtardı
Gaziantep'te tehlikeli gerginlik! Cinsel istismar iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı
Türkiye'den 9 bin 500 Suriyeli hacca gidecek
Isparta'da korkunç olay! 15 yaşındaki kız evde intihar etti
Türkiye ve Azerbaycan'dan ortak karar! Darbeler indireceğiz!
İngiltere'de belediye çalışanı, genç kadını sürükleyip tecavüz etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığında dikkat çeken detay! İşte borçlu olduğu tek iş adamı...
Sualtından servet değerinde eşya çıkardı!
Son dakika! Muharrem İnce'den Bülent Tezcan'ın açıklamalarına ilk yanıt
Evlendikten sonra değişti! Prens Hary, Meghan Markle'dan elini böyle kaçırdı
Bir aylıkken kalp ameliyatı oldu! 30 dakika dondurup Defne bebeği hayata döndürdüler
Okuyucu Yorumları 0 yorum