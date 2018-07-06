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Traktördeki demir parçası minibüsün içine girdi: 1 ölü, 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.07.2018 01:32 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde minibüsün traktöre arkadan çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1’i ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, Adıyaman-Samsat karayolu Taşkuyu köyü yol ayrımı yakınlarında meydana geldi. Abidin Fidan yönetimindeki 47 PD 992 plakalı minibüs, Samsat istikametine gitmekte olan Hanifi Şimşek’in kullandığı 06 DM 396 plakalı traktöre arkadan çarptı. Üzerinde sulama boruları bulunan traktörün römorkundaki demir parçası minibüsün içine girdi.

Kazada minibüs sürücüsü Abidin Fidan (48), yanında bulunan yeğeni Vedat Fidan ile traktörde bulunan sürücü Hanifi Şimşek, Gülnihal Şimşek, Yeter Şimşek, Mahmut Gazi Şimşek ve Zeynep Şimşek yaralandı. Kaza yerine gelen Adıyaman Belediyesi itfaiye ekipleri yaralıları sıkıştıkları yerden çıkarttı. Yaralılardan Abidin Fidan, ambulansla Kahta Devlet Hastanesine kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.

traktor

Yaralılardan Vedat Fidan Kahta Devlet Hastanesine, diğer yaralılar ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Zeynep Şimşek’in durumunun ağır olduğu ve yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

(İHA)

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Adıyaman trafik kazası minibüs traktör

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