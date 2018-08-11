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Traktöre çarpan otomobil takla attı: 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.08.2018 02:04 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde, yol yapım çalışması nedeniyle ulaşımın tek şeritten sağlandığı yolda otomobilin traktöre arkadan çarparak takla atması sonucu 5 kişi yaralandı.

Traktöre çarpan otomobil takla attı: 5 yaralı

İsmail ÇETİNTAŞ/PAMUKOVA (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde, yol yapım çalışması nedeniyle ulaşımın tek şeritten sağlandığı yolda otomobilin traktöre arkadan çarparak takla atması sonucu 5 kişi yaralandı.
Kaza gece saatlerinde, D-650 Karayolu Karapınar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Yol yapım çalışması nedeniyle trafik akışının tek şeritten sağlandığı yolda, Selahattin Aslan yönetimindeki 16 BG 537 plakalı otomobil, arkasında ilaçlama tankeri takılı olan Süleyman Uyar yönetimindeki 54 DN 701 plakalı traktöre arkadan çarparak takla attı. Kazada Selahattin Aslan, Ömer Özkan, Abdulkadir Özkan, İrfan Özkan ve Kadriye Özkan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Pamukova İlçe Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Traktöre çarpan otomobil takla attı: 5 yaralıTraktöre çarpan otomobil takla attı: 5 yaralıTraktöre çarpan otomobil takla attı: 5 yaralıTraktöre çarpan otomobil takla attı: 5 yaralı

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