Traktöre çarpan otomobil yandı: 2 yaralı

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta traktöre çarptıktan sonra kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobil tamamen yandı. Kazada iki aracın sürücüsü yaralandı.
Kaza, saat 14.00 sıralarında Sivas-Erzincan Karayolu Hafik ilçesi Yeni Sofular köyü yakınlarında meydana geldi. Hafik yönünden Sivas'a giden İsa Kahraman (32) yönetimindeki 61 TT 467 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden ve arkasında balya makinesi takılı olan Mesut Gümüş'ün (29) kullandığı 46 EP 776 plakalı traktöre çarptı. Çarpmanın etkisiyle traktör arkasında bağlı olan balya makinesinden ayrılarak yola devrildi. Otomobil ise kontrolden çıkarak şarampole düştü ve bir süre sonra alev aldı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan otomobile müdahale ederek alevleri söndürdü. Aracın kullanılmaz hale geldiği belirtildi. Kazada yaralanan iki aracın sürücüsü de Sivas Numune Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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