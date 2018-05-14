HABER

Traktörle çarpışan TIR'dan yola fırlayan çocuk öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 14.05.2018 13:44 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, karşı şeride geçip, traktörle çarpıştı.

Selda Hatun TAN/KANDIRA (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, karşı şeride geçip, traktörle çarpıştı. Kazada, TIR sürücüsünün yola fırlayan oğlu Nurettin Yiğit Gülcihan (5), yaşamını yitirdi.
Kaza, sabah saatlerinde, İzmit- Kandıra yolunun Kocakaymaz mevkisinde meydana geldi. Kandıra yönüne giden Selçuk Gülcihan yönetimindeki 41 PS 358 plakalı TIR, kontrolden çıkıp, karşı şeride geçerek, Arif Birgül'ün kullandığı 41 HR 346 plakalı traktörle çarpıştı. Kazada traktör sürücüsü Arif Birgül ve TIR sürücüsü Selçuk Gülcihan hafif yaralandı. TIR'da bulunan sürücünün oğlu Nurettin Yiğit Gülcihan (5) ise yola fırlayıp, ağır yaralandı. Yaralı sürücüler, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Kocaeli Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, ağır yaralı çocuk, Kazım Dinç Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Nurettin Yiğit Gülcihan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şırnak'ta çatışma! Yaralı askerler var Şırnak'ta çatışma! Yaralı askerler var
ABD'den sürpriz karar! Bu açıklama dünyayı sarstıABD'den sürpriz karar! Bu açıklama dünyayı sarstı
24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Canlı yayında açıkladı24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Canlı yayında açıkladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçimleri iptal mi edilecek? Çok konuşulacak iddia

24 Haziran seçimleri iptal mi edilecek? Çok konuşulacak iddia

Erzurum'da iğrenç olay! 69 yaşındaki adam internet kafede yanına gelip...

Erzurum'da iğrenç olay! 69 yaşındaki adam internet kafede yanına gelip...

Bahar paketinin ikincisi geliyor

Bahar paketinin ikincisi geliyor

Acun Ilıcalı'nın yazlığı 37 milyon liraya satılık

Acun Ilıcalı'nın yazlığı 37 milyon liraya satılık

Kudüs'te büyük gerginlik! Çatışmalar başladı

Kudüs'te büyük gerginlik! Çatışmalar başladı

Mehmet Acet, 24 Haziran seçim sonuçları için son anketi paylaştı

Mehmet Acet, 24 Haziran seçim sonuçları için son anketi paylaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Gaziantep'te kan donduran olay! 6 yaşındaki çocuğu kaçırıp bu fotoğrafı gönderdiler

Gaziantep'te kan donduran olay! 6 yaşındaki çocuğu kaçırıp bu fotoğrafı gönderdiler

Okul müdüründen şiirli taciz: Ey dilber!

Okul müdüründen şiirli taciz: Ey dilber!

Sosyal medyayı sallayan görüntü, herkes bu adamı konuşuyor

Sosyal medyayı sallayan görüntü, herkes bu adamı konuşuyor

Kozmetik mağazasında çıplak arama işkencesi

Kozmetik mağazasında çıplak arama işkencesi

Okul müdüründen yardımcısına şiirli taciz!

Okul müdüründen yardımcısına şiirli taciz!

7 kişinin bindiği asansör zemine çakıldı

7 kişinin bindiği asansör zemine çakıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.